Sonia Nacci, morta dopo le brutali botte in casa: c'è la svolta nelle indagini

Due arresti. Si indagava da un mese per omicidio preterintenzionale dopo la morte della la donna di 43 anni soccorsa a Ceglie Messapica e deceduta poche ore dopo in ospedale

Svolta nelle indagini sulla morte di Sonia Nacci. I carabinieri di San Vito dei Normanni (in provincia di Brindisi) hanno eseguito questa mattina una misura cautelare a carico di due persone ritenute responsabili dell'omicidio di Sonia Nacci, il 22 dicembre scorso a Ceglie Messapica.

Morte Sonia Nacci: arrestate due persone, padre e figlio

Si indagava da un mese per omicidio preterintenzionale dopo la morte della la donna di 43 anni soccorsa in casa a Ceglie Messapica e deceduta poche ore dopo in ospedale. Le persone arrestate oggi sono padre e figlio. Nelle prossime ore se ne saprà di più.

Sonia Nacci era stata soccorsa nella notte del 21 dicembre dal personale del 118, allertati dal figlio 15enne. Le condizioni della donna inizialmente non sembravano preoccupanti, era cosciente e vigile. Trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Francavilla Fontana, dove dopo i primi accertamenti diagnostici era stata sottoposta a un intervento alla milza, era stata poi essere trasferita all’ospedale di Taranto, dove la situazione è precipitata e la donna è morta. Le lesioni sembrarono subito riconducibili a percosse, ma non era chiaro se vi fosse stata o meno un'aggressione nelle precedenti ai soccorsi.