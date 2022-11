Sorelle anziane cadono in casa: una è morta e l'altra è grave

Quando sono entrati i vigili del fuoco e i soccorsi, hanno trovato entrambe le donne a terra. Una era morta e l’altra era in gravi condizioni. Secondo una prima ipotesi, le due, anziane sorelle, sono cadute mentre erano in casa e non sono più riuscite ad alzarsi. Per una di loro la caduta è stata fatale. La sorella, anche lei anziana, è stata trasportata in gravi condizioni al pronto soccorso da un'ambulanza del 118.

È quanto accaduto a Sassari. Al momento non sono certe le cause della tragedia ma l'ipotesi più probabile è che siano cadute e non siano riuscite a chiamare i soccorsi. A dare l'allarme sono stati i parenti delle due donne, preoccupati perché da qualche giorno non riuscivano a mettersi in contatto con le zie. I pompieri sono intervenuti e hanno aperto la porta dell'appartamento, trovandosi di fronte una anziana morta e l'altra in gravi condizioni. Sul posto anche gli agenti di polizia che indagano.