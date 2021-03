Sorelle inseparabili: Pierina e Angela muoiono a poche ore di distanza nello stesso reparto

Sono morte a poche ore di distanza l’una dall’altra, dopo aver vissuto tutta la loro vita insieme. Due anziane sorelle di Manerbio, in provincia di Brescia, da qualche giorno erano ricoverate nello stesso reparto e insieme se ne sono andate, nel giro di appena dodici ore. Dopo una cerimonia congiunta, entrambe sono state sepolte le cimitero del paese.

Pierina e Angela Carrera avevano 93 e 88 anni. Insieme alla sorella Luigina, erano le uniche superstiti di una famiglia molto numerosa composta da sette tra fratelli e sorelle. Non si sono mai sposate, dedicando la loro vita al lavoro e alla famiglia.

Pierina e Angela, le sorelle inseparabili morte a dodici ore di distanza l'una dall'altra

Le due sorelle avevano lavorato per anni nella stessa fabbrica, al lanificio Marzotto: Pierina era operaia, Angela invece ha lavorato come impiegata. Un punto di riferimento in famiglia e per i tanti nipoti, le due sorelle Carrera erano anche molto conosciute all’interno della comunità locale: più volte infatti si erano messe a disposizione, soprattutto nei confronti delle attività e delle necessità della parrocchia, grazie anche alla loro esperienza come sarte.

Due sorelle legate davvero da un legame profondo, che le ha unite per tutta la vita. Una non ha retto alla morte dell’altra.