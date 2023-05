Due cadaveri in un appartamento: morte due sorelle

Due donne sorelle anziane, entrambe ultraottantenni, sono state trovate morte nella mattinata di lunedì 29 maggio a Monza.

A dare l'allarme e a far intervenire nell'appartamento del capoluogo brianzolo gli agenti della questura di Monza è stato l'amministratore di condominio che, preoccupato perché non vedeva da un po' le due donne con cui non riusciva nemmeno a mettersi in contatto, ha chiesto l'intervento dei pompieri. I vigili del fuoco, spiega MonzaToday, hanno effettuato l'accesso nell'abitazione e hanno riscontrato il decesso delle due donne.

Sul posto sono giunte le volanti della squadra mobile e la scientifica per gli accertamenti del caso. Secondo quanto emerso le due donne si trovavano in due stanze diverse della casa e sono state trovate in avanzato stato di decomposizione, segnale che potrebbe suggerire che il decesso risale a diverso tempo addietro.

Nell'abitazione sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti. Dai primi riscontri la porta dell'appartamento risulta fosse stata regolarmente chiusa dall'interno e sui corpi senza vita da un primo esame non sono stati riscontrati segni di violenza. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle circostanze di questa doppia morte e a dare un contributo alle indagini dei poliziotti, coordinati dalla procura della Repubblica di Monza.