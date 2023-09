Sorpreso al telefono mentre guida: prima filma gli agenti, poi li aggredisce

Un uomo è stato sorpreso dagli agenti della Polizia stradale alla guida del suo scooter mentre utilizzava il suo smartphone. Fermato dai poliziotti, il conducente, un 28enne di Genova, ha filmato gli agenti e con fare minaccioso e intimidatorio li ha aggrediti. È successo oggi 25 settembre nel capoluogo ligure.

Quando il giovane è stato fermato per il verbale, è andato in escandescenza. Prima ha filmato i due agenti in servizio e poi ha strappato dalle mani di uno di loro il taccuino dei verbali. Ne è scaturita una colluttazione, al termine della quale i poliziotti sono riusciti a immobilizzare l'uomo, ammanettarlo e arrestarlo. Agli agenti coinvolti sono state riscontrate in ospedale lesioni con una prognosi di 7 giorni.