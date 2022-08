Non gradisce il menù e spacca una sedia sulla schiena della cameriera

Il menu non gli piace, si alza e spacca una sedia sulla schiena della cameriera: è accaduto a Padova, in un noto bar nel cuore della città. Sul posto è dovuta intervenire la polizia. A prendere le difese dalle quarantenne un cliente che ha cercato di bloccare l'uomo prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Tutto è accaduto nel primo pomeriggio del 13 agosto quando un uomo di circa 55 anni è entrato nel caffè e si è accomodato per pranzare. Come spiegato dal titolare dell'esercizio commerciale la cameriera si era avvicinata al cliente per spiegare che alcuni piatti segnalati sul menù non erano disponibili. "L'uomo ha ascoltato senza dare alcun segno di contrarietà poi si è alzato e sembrava se ne stesse andando invece all'improvviso ha afferrato una sedia e l'ha scagliata con forza sulla schiena della cameriera gettandola a terra. A quel punto la donna era sul pavimento e non riusciva ad alzarsi ma l'aggressore si è chinato e le ha sferrato un pugno tra il volto e il collo, poi si è girato per andarsene".

Alla vista degli agenti l'uomo ha urlato "sono psicopatico voglio il mio avvocato". È stato bloccato e portato via. La malcapitata cameriera è stata trattenuto a lungo sotto osservazione all'ospedale.