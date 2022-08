I pusher che espongono il listino prezzi della droga

Una palazzina di Catania era stata trasformata in centrale per lo smistamento della droga e c'era pure il listino prezzi a disposizione dei clienti. Lo hanno scoperto i carabinieri che hanno arrestato due catanesi di 28 e 35 anni.

I due, di cui uno risulta essere percettore di reddito di cittadinanza, sono stati sorpresi mentre pesavano le dosi per un totale di 400 grammi di marijuana, 25 di cocaina e 15 di crack. Avevano tutto il necessario per il confezionamento: due bilancini di precisione, 3 fogli col registro vendite e 38 euro, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. L'organizzazione era "professionale" con anche un listino con dicitura “nuovo prezzo” per gli acquirenti. Scattate le manette, sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.