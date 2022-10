Maxi operazione antidroga nel Foggiano: raffica di arresti

Sono 44 le persone arrestate oggi nel blitz antidroga della Polizia di stato a San Severo, nel Foggiano. L’operazione denominata 'Troy' si è concentrata in particolar modo nei due quartieri a più alta densità delinquenziale di San Severo: Luisa Fantasia e San Bernardino. Si tratta di arresti 'differiti', ovvero non eseguiti in flagranza di reato, ma nel corso del tempo per non compromettere le indagini. Agli indagati, tra cui molte donne, vengono contestati singoli episodi di spaccio. Le indagini sono coordinate dal pm Alessio Marangelli della Procura di Foggia.