Si affaccia dal balcone e spara, panico in strada: arrestato un uomo

"Presto, correte. C’è un uomo affacciato al balcone che ha sparato due colpi di pistola". È iniziato così l’intervento di ieri pomeriggio della polizia in via Gian Filippo Ingrassia, a Palermo, dove un uomo di 65 anni (M. C. le iniziali) è stato arrestato. Dopo una colluttazione, in cui due agenti sono rimasti feriti, sono stati sequestrati un coltello e una pistola solo successivamente risultata una "scacciacani".

Dopo le telefonate dei residenti, terrorizzati dagli spari, sono arrivate diverse volanti dell’Ufficio prevenzione generale e dell’Uopi, l’Unità operativa di primo intervento attivata per la potenziale pericolosità dell’intervento. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, riferiscono alcuni residenti, sarebbe uscito in balcone a petto nudo e con indosso solo un paio di pantaloncini. Dopo i colpi esplosi, l'arma era stata appesa alle persiane di casa.

Foto di Giuseppe Mazzola

A quel punto l'uomo avrebbe iniziato a inveire contro i passanti e avrebbe impugnato un revolver. Dopo essersi messo a urlare avrebbe esploso due colpi in aria scatenando il panico nella zona. In qualche minuto sono arrivati i poliziotti che hanno circondato l’edificio dal quale poco dopo è uscito il 65enne. Gli agenti lo hanno bloccato e, dopo una breve colluttazione, sono riusciti ad arrestarlo e a portarlo negli uffici della questura.

Nel parapiglia due poliziotti sono rimasti feriti: uno, nel tentativo di disarmare l’uomo, si è ferito ad un braccio mentre l'altro agente ha riportato un trauma contusivo a una gamba. Entrambi sono stati portati in ospedale e dimessi con prognosi di 12 e 7 giorni. Al termine degli accertamenti per l’uomo è scattato l’arresto con le accuse di resistenza, lesioni e minacce. Sequestrati un coltello da sub e l’arma, una pistola caricata a salve.