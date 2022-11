Un cane entra sul suo terreno e lo "accoglie" con una fucilata

Si è allontanato dal gregge di pecore che custodiva ed è inavvertitamente entrato in un terreno, ma è stato accolto da una scarica di pallini. Vittima della brutta disavventura un cane meticcio che stava a guardia delle pecore non lontano dal suo padrone che ha fatto scattare l'allarme.

I carabinieri, intervenuti ad Assemini, in località Pabaluas, hanno effettuato prima una perquisizione compiuta nel capanno nel terreno dove era entrato il cane trovando un fucile semiautomatico con quale era stato esploso il colpo. Rinvenuti anche una carabina ad aria compressa ed altre cartucce. I successivi accertamenti hanno consentito di verificare che il proprietario del terreno, un 57enne già noto alle forze dell'ordine, era in possesso di un porto d'armi scaduto e che il luogo dove avrebbe dovuto tenere il fucile era diverso da quello del rinvenimento. Inoltre nell'abitazione è stata rinvenuta anche una pistola semiautomatica. Le armi sono state sequestrate e l'uomo è stato denunciato per detenzione illegale di armi e maltrattamento di animali.

Il cane ha riportato purtroppo lesioni all'addome e la prognosi è riservata.