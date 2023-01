Spara al cognato e si dà alla fuga: fermato un uomo

"Stanno sparando": la voce comincia a correre insieme alla paura tra le strade di Arezzo. Paura confermata dopo pochi secondi dalle sirene della polizia e delle ambulanze.

Sarebbe stata una sparatoria in casa quella avvenuta questa sera 25 gennaio nella città toscana, in via Pietro Benvenuti, vicino al centro cittadino. L'uomo, Francesco Colonna 40enne guardia giurata, dopo un'accesa discussione ha preso la pistola e ha esploso un colpo di arma da fuoco verso il cognato Luca Valli, 45 anni. Ferito, il 45enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Arezzo, dove in questo momento è sottoposto ad una delicata operazione chirurgica. La prognosi - secondo quanto si apprende - è riservata viste le gravi condizioni in cui versa. A restare ferito ad una mano nel tentativo di fermare lo zio, anche il figlio di Valli, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Dopo aver esploso il colpo di pistola, la guardia giurata si sarebbe dato alla fuga ed è stato fermato dalla polizia dopo un inseguimento. Sono in corso i rilievi della polizia che conduce le indagini per chiarire i motivi che hanno scatenato la lite.