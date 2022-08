Non gli danno da bere e spara al barista, che è suo figlio

Voleva da bere, il barista ha detto “no” e lui gli ha sparato. Solo poi gli inquirenti hanno scoperto come quella era una vera lite familiare perché l’uomo non ha sparato a un barista qualsiasi, bensì a suo figlio. L’anziano, 79enne di Lauro, in provincia di Avellino, ha estratto una pistola semiautomatica e ha sparato due colpi, che per fortuna non hanno colpito nessuno. Il Gip del tribunale di Avellino ha emesso un'ordinanza di arresto ai domiciliari nei confronti dell’uomo.

A denunciare l'uomo sono stati i carabinieri che sono intervenuti sul posto. Il figlio non ha sporto denuncia invece. Ora però il 79enne dovrà rispondere di tentato omicidio, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi.