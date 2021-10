Spara al figlio della compagna che chiede continuamente soldi alla madre

Botte, spari, mobili spaccati, un ferito e un arrestato nella notte di oggi, venerdì 22 ottobre 2021, in strada Antica di Grugliasco a Torino. Un 65enne italiano, che risiede altrove, ha sparato a un braccio al figlio della fidanzata 78enne che era solito chiederle soldi per qualsiasi cosa e in particolare per ubriacarsi. Anche in questa occasione il più giovane, un 50enne che ancora abitava nella casa della madre, era alticcio e si era avvicinato minaccioso a quest'ultima. Il 65enne si è frapposto e i due hanno iniziato a picchiarsi quando il più vecchio ha estratto una pistola regolarmente denunciata ma che non avrebbe potuto portare fuori casa.

Come riporta anche TorinoToday, è partito un colpo, forse accidentalmente, e il 50enne ferito è sceso in strada all'altezza del civico 270. Qui è stato soccorso e trasportato all'ospedale Martini dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 12 giorni. Anche il più anziano ha dovuto essere soccorso e portato in ospedale dove gli sono state contatate ferite guaribili in dieci giorni. Il 65enne è stato arrestato per il porto abusivo dell'arma (che avrebbe dovuto tenere a casa propria) e indagato per lesioni come il 50enne, che è stato allontanato da casa (dove aveva spaccato diversi mobili) per i maltrattamenti alla madre.