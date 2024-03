I vicini di casa potano gli alberi, lui gli spara con un fucile

Un tranquillo sabato pomeriggio di marzo che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. È quello vissuto dai residenti di via Montecchio a Nave, comune in provincia di Brescia. Spaventati da un colpo d'arma da fuoco esploso nella via, hanno subito dato l'allarme al numero unico per le emergenze, riferendo l'inquietante e pericolosa presenza di un uomo armato di fucile. Immediata la mobilitazione dei carabinieri: diverse pattuglie si sono precipitate sul posto, pronte a fronteggiare l'emergenza. Dopo aver messo in sicurezza la zona e gli abitanti, hanno fatto irruzione nell'abitazione da cui proveniva l'esplosione e raccolto le testimonianze di chi aveva assistito alla scena. Stando al racconto dei testimoni, un uomo aveva esploso un colpo di fucile in direzione dei vicini, che erano intenti a potare alcuni alberi. Per fortuna, il proiettile non è andato a segno e nessuno è rimasto ferito.

Un vero e proprio arsenale è emerso durante la perquisizione dell'abitazione dell'uomo: i carabinieri di Nave hanno scovato quattro fucili, oltre a numerose munizioni di vario calibro, tutti irregolarmente detenuti. Dagli accertamenti è emerso che due armi erano prive di matricole, quindi clandestine, ed una era stata rubata a Gavardo, nel lontano 1992. Per l'uomo, pregiudicato, sono quindi scattate le manette (in flagranza) per detenzione di armi clandestine, oltre a una denuncia per violenza privata, detenzione illegale di armi da sparo e ricettazione.

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere.