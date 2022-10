Perde al videopoker, torna al bar e distrugge la macchinetta a colpi di pistola

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Isola Capo Rizzuto (Crotone) dopo aver aperto il fuoco contro un videopoker. Le accuse sono minaccia aggravata dall'uso delle armi, porto di arma clandestina, tentata estorsione e danneggiamento aggravato. In base a una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo è andato su tutte le furie perché in un bar del paese bar non gli hanno restituito una esigua somma rimasta a credito nel videopoker dove aveva appena giocato. A quel punto è andato a prendere una pistola, illegalmente detenuta, è tornato nel bar e si è messo a sparare contro i totem.

Dopo aver anche minacciato la barista, è tornato a casa sua, fuggendo per le vie limitrofe. Le immagini riprese dalla videosorveglianza del bar hanno permesso ai carabinieri di rintracciarlo e fermarlo. Recuperata anche la pistola, una semiautomatica Beretta calibro 7.65. Aveva la matricola abrasa e l'aveva nascosta in un terreno agricolo non lontano. All'interno dell'autovettura dell'uomo sono stati trovati altri colpi del medesimo calibro. L'uomo è stato arrestato e trasferito al carcere di Crotone, in attesa dell'udienza di convalida, che si terrà nei prossimi giorni. Sull'arma saranno effettuati gli esami dattiloscopici e le apposite perizie.