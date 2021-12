Spari tra la gente: ferito un giovane

Sparatoria nel cuore di Bari dove un 30enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito alle gambe da alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi in Piazza Federico II, a pochi passi dal Castello Svevo. Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Mobile per i rilievi e le prime indagini. Il 30enne è stato soccorso da personale del 118 e trasportato al Policlinico: non sarebbe in pericolo di vita.