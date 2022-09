Panico al centro commerciale, sparatoria con i banditi: due feriti

Alcuni banditi armati hanno ingaggiato un conflitto a fuoco con alcune guardie giurate che si trovavano davanti al centro commerciale 'Le Porte' (ex Auchan), a Mestre, in provincia di Venezia. Due le persone rimaste ferite nella sparatoria.

Le persone che si trovavano nello stabile hanno udito i colpi e sono fuggite all'esterno, nel trambusto generale. Poco dopo sono arrivate le forze dell'ordine che avrebbero arrestato un uomo. Con sé aveva ancora l'arma.

In base alle prime informazioni, sarebbe rimasta ferito un addetto alla vigilanza. I soccorritori lo hanno trasportato all'ospedale di Mestre per le cure. Sembra che l'attacco sia avvenuto nel momento in cui stava facendo il cambio della cassa. Un'aggressione, probabilmente, a scopo di rapina. Sono in corso le indagini per chiarire l'accaduto.