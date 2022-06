Due uomini si sparano sulle scale condominiali

Nel primo pomeriggio, all'interno delle scale condominiali di un palazzo di Firenze due italiani si sono sparati. Adesso entrambi sono ricoverati all’ospedale. Uno di loro è in gravi condizioni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo insieme al pm di turno. Gli spari sarebbero stati esplosi alle 14 circa e sono stati 4 o 5 secondo quanto raccontato da un condomino. Gli altri inquilini del palazzo affermano o di non aver sentito neanche gli spari o di non averci fatto troppo caso.

Ancora ignoti i motivi della sparatoria. Uno dei due uomini coinvolti si era trasferito da poco nel palazzo insieme alla famiglia, in un appartamento al secondo piano, ha aggiunto un altro inquilino uscendo dal palazzo: "No, non li conoscevo, uno si era trasferito da poco. Non ci fanno entrare dov'è avvenuta la sparatoria".