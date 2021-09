Sparatoria nel cortile del condominio

Avrebbe impugnato la pistola e aperto il fuoco ad altezza uomo. Sparatoria in un caseggiato popolare della periferia sud di Milano. Ora però la vittima, un italiano di 34 anni, lotta tra la vita e la morte al Pronto soccorso. Il presunto aggressore invece è piantonato dai carabinieri in un'altra struttura ospedaliera, dove è stato trasportato per una ferita lacero contusa alla testa.

Come rimarca anche MilanoToday, i contorni della vicenda non sono nitidi e sul caso stanno indagando i militari milanesi. Tutto è accaduto intorno alle 16,50, nel cortile del condominio in cui è residente il 72enne. Non è chiaro, per il momento, se i proiettili siano stati esplosi al culmine di un litigio tra i due né se ci siano vincoli di parentela.

Sono stati i vicini di casa, sentendo distintamente le esplosioni, ad allertare il 112. Sul posto sono intervenuti diversi equipaggi del nucleo radiomobile e le ambulanze del 118. Sullo spiazzo di cemento del cortile le forze dell'ordine e soccorritori hanno trovato solo il 72enne. L'anziano, che presentava una ferita alla testa (non causata da arma da fuoco), è stato portato via in codice giallo. Il 34enne, invece, era già stato trasportato con un mezzo privato all’ospedale, dove i medici stanno facendo di tutto per salvargli la vita.