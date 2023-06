Gli spari in piazza e il sangue: ferito ragazzo di 21 anni

Si spara in strada a Napoli. Un ragazzo di 21 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco nella notte. Il giovane, del quartiere Ponticelli, è già noto alle forze dell'ordine. Soccorso, è stato portato all'ospedale del mare, dove è ricoverato ma non in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, il 21enne era in piazza Mercato con alcuni amici e un gruppo avrebbe tentato di rapinarli. Uno degli aggressori avrebbe esploso un colpo d'arma da fuoco, ferendo il 21enne alla gamba destra. Sono stati gli amici del giovane a portarlo in ospedale. Sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando riscontri per accertare l'esatta dinamica dei fatti.

