Sparatoria durante i festeggiamenti della nazionale: feriti padre e figlio

Sei proiettili sono stati sparati contro un'automobile, un'Alfa Romeo grigio metallizzata, in sosta lungo una strada cittadina. Sul fatto indagano i carabinieri

Spari durante la serata in cui si festeggiava la vittoria della nazionale italiana contro la Spagna. Ci sono due feriti: padre e figlio. L'episodio è avvenuto infatti proprio ieri sera ad Avellino, quando i cittadini irpini stavano festeggiando il passaggio degli azzurri alla finale di Euro 2021.

Secondo quanto riportato anche da AvellinoToday, sei proiettili sono stati sparati contro un'automobile, un'Alfa Romeo grigio metallizzata, in sosta lungo una strada cittadina. A essere coinvolte nella sparatoria due persone, padre e figlio, rimaste ferite.

Sul posto, sono intervenuti Carabinieri, Guardia di Finanza, agenti della Polizia e sanitari del 118. Per le due persone, si è reso necessario il trasporto all'Ospedale di Avellino per le cure del caso. Nessuno dei due è in pericolo di vita.