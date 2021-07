Spari durante una festa in uno stabilimento balneare: dieci i feriti, uno è grave

Spari nella notte in uno stabilimento balneare a San Vito, alla periferia di Taranto. Dieci persone sono rimaste ferite, una in modo grave tanto da dover essere ricoverata in prognosi riservata, le altre in modo meno serio; alcuni di loro sono stati sottoposti a intervento chirurgico per estrarre dei proiettili.

Secondo una prima ricostruzione, ad affrontarsi intorno alle 2 di questa notte due gruppi di ragazzi, proveniente uno dal quartiere Tamburi e uno da Grottaglie. Nel locale, il discopub Yachting Club di San Vito, era in corso una serata organizzata da studenti universitari, con almeno 300 persone. Al culmine di una rissa tra i due gruppi di giovani, un ragazzo avrebbe impugnato una pistola e avrebbe aperto il fuoco, colpendo quattro ragazze e sei ragazzi tra i 20 e i 28 anni.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Squadra Mobile e della Squadra Volante, insieme alle ambulanze del 118. Una persona sarebbe stata fermata dalla polizia.