Rapinatore a caccia Rolex spara contro comitiva in pizzeria

Panico nella notte tra il 25 e il 26 dicembre in una pizzeria di Volla (Napoli). Mentre era in corso un evento privato, un malvivente ha fatto irruzione con la pistola in pugno. Lo scopo era impossessarsi del Rolex che uno dei presenti aveva al polso. Per convincerlo a consegnare il prezioso orologio gli aggressori ha esploso un colpo di pistola e una persona è rimasta ferita.

Tutto è accaduto intorno alle 2.30 di notte. Il rapinatore, armato di pistola, ha battuto con il calcio dell'arma alla porta d'ingresso per farsi aprire. Poi ha esploso un colpo contro le vetrine. Una volta dentro il locale ha sparato un altro colpo a terra e il proiettile di rimbalzo ha ferito un uomo al tallone. Solo allora uno degli invitati ha consegnato il Rolex. Il ferito è stato soccorso e portato in ospedale, dimesso con tre giorni di prognosi. Sul caso indagano i carabinieri.