Danneggia le auto in sosta, un passante lo rimprovera e lui gli spara

Danneggia delle auto in sosta e quando viene rimproverato impugna una pistola a inizia a sparare ferendo un uomo. Mattinata movimentata quella di domenica 17 dicembre in via di Tor de' Schiavi, all'altezza del civico 306, a Roma. Un uomo di 49 anni, peruviano, è stato arrestato per tentato omicidio, porto abusivo d'arma da fuoco e danneggiamento.

A raccontare quanto accaduto è Lorenzo Nicolini su RomaToday. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha bevuto qualche birra di troppo nonostante fossero appena le sette del mattino. Ha così iniziato a danneggiare le auto parcheggiate pretendendole a calci. Ripreso dai clienti del bar che hanno assistito alla scena si è allontanato, per poi ritornare armato e fare fuoco.

Il peruviano ha premuto il grilletto per tre volte. Un uomo è rimasto ferito ed è stato portato in codice rosso al policlinico Casilino. I medici lo hanno operato e non è in pericolo di vita. I proiettili si sono conficcati anche nelle carrozzerie delle auto parcheggiate. Gli agenti della polizia, arrivati a sirene spiegate, hanno rintracciato il sudamericano poco dopo. Aveva provato a scappare ancora con l'arma in mano. Gli inquirenti lavorano adesso per capire la provenienza dell'arma usata.

