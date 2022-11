Colpi di pistola davanti sala scommesse, gambizzato un ragazzo di 24 anni

Spari in pieno giorno oggi, 14 novembre 2022, a Roma. Un uomo è stato gambizzato mentre si trovava a pochi passi dall'ingresso di una sala scommesse in via Prenestina.

Come racconta RomaToday, l'allarme è scattato intorno alle 13 fra Tor Tre Teste e Tor Sapienza. Decine i testimoni. A essere ferito è stato un 24enne egiziano. In molti hanno chiamato le forze dell'ordine, terrorizzati dopo avere sentito lo sparo e avere visto l'uomo riverso in terra in una pozza di sangue. La vittima dell'aggressione è stata soccorsa e portata d'urgenza in ospedale.

I carabinieri hanno poi fermato un uomo, trovato ancora con la pistola in mano. Si tratta di un 71enne, che è stato portato in caserma e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Restano da accertare le cause che hanno portato l'uomo a ferire il 24enne. Indagini in corso sull'arma usata per fare fuoco.