Il comune dove sparano a vista ai piccioni: "Abbattimento controllato". Ma è polemica

"Si invita la popolazione a non allarmarsi per gli spari". E' l'inconsueto avviso che il Comune di Villanova Monferrato (Alessandria) ha diramato via social. Il motivo? In città è prevista la "caccia al piccione" o meglio, un'azione di "abbattimento controllato" come viene definita dall'Amministrazione. La cittadinanza si è divisa e infuria la protesta degli animalisti. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha annunciato che procederà con un accesso agli atti per "verificare la legittimità e congruità della decisione" e "valutare di procedere nelle opportune sedi legali".

"Sparare nei pressi di un centro urbano è vietato dalla legge 157/1992 e, nonostante il Comune affermi di volere il tiro al piccione 'nella campagna presso via Vignazze e via Molino Costa', mappa alla mano si nota che si tratta di una zona adiacente all’area abitata di Villanova", nota Alessandro Piacenza, responsabile Fauna selvatica dell’Oipa.

L’Oipa ricorda che: "è vietato esercitare la caccia a una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro; è vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore di 150 metri; è vietato esercitare la caccia a una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie; è vietato sparare in direzione di esse da distanza inferiore a 150 metri". E cita anche la Cassazione, che "ha stabilito che il piccione nei centri abitati va assimilato agli animali selvatici, godendo quindi della tutela legale prevista dalla legge nazionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

y.it