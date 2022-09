Spari in pieno centro, panico tra i clienti seduti ai tavolini di un bar

Spari in pieno centro a Napoli. Nella notte tra il 3 e il 4 settembre, in piazza Trieste e Trento, nel pieno centro della città partenopea, sono stati esplosi diversi colpi di pistola da uno scooter in corsa. Gli spari sono stati indirizzati in aria, ma hanno seminato il panico tra i clienti di un bar con tavolini all'aperto.

La denuncia arriva dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli che ha condiviso il video sui social commentando: "C'è un clima da guerriglia urbana, si tratta di un'escalation di criminalità senza freni".

Nel suo post di denuncia Borrelli ha scritto: "Attimi di terrore, all'esterno di un bar, con tutti i clienti, fra cui donne e bambini, a darsi alla fuga non appena uditi gli spari. Un fuggi fuggi generale, come dimostra un video choc che ci hanno inviato. Una cosa inaudita, a due passi dal palazzo reale e da piazza Plebiscito: immagini che testimoniano un clima da guerriglia urbana, con la criminalità che vive e opera a briglie sciolte. Erano state promesse telecamere di sorveglianza e presidi fissi delle forze dell'ordine, ma di queste cose non c'è nemmeno l'ombra oggi", si legge su Facebook.