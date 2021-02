Gli spari in strada mentre i bambini vanno a scuola: gambizzato un uomo

Paura in strada a Roma questa mattina: quattro colpi di pistola sono stati esplosi intorno alle otto meno un quarto di martedì 2 febbraio.

Cinecittà Est: spari in via Francesco Gentile, uomo ferito

Un uomo, 40enne, è stato gambizzato mentre stava camminando su via Francesco Gentile. E' stato affiancato da uno scooter con due persone a bordo ed è stato colpito da più proiettili. Sulla stessa strada molti genitori stavano accompagnando i figli n due istituti scolastici nel quartiere del Municipio Tuscolano. Fuggi fuggi generale, i passanti si sono riparati dietro le auto e negli esercizi commerciali aperti.

Molte chiamate al 112, la polizia è arrivata sul posto in pochi minuti, si legge su RomaToday. In una pozza di sangue il ferito, un uomo romano pregiudicato, ferito alla gamba sinistra: è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Le due persone in scooter hanno fatto perdere le proprie tracce. Il mezzo è stato ritrovato dalla polizia abbandonato per strada poco distante, in via Pietro Marchisio. Al lavoro gli agenti del Commissariato Romanina.