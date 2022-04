Spari in pieno giorno: ragazzo colpito al collo

Domenica di terrore a Pescara. Un ragazzo è stato copito da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava in un locale in piazza Salotto con la fidanzata. Quando i soccorsi sono arrivati su posto, hanno trovato il giovane ferito al collo e sanguinante ma cosciente. Immediato il trasferimento in ospedale, dove è giunto in codice rosso. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'accaduto. La fidanzata del ferito ha avuto un malore ed è stata anche lei soccorsa dai sanitari.