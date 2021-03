I quattro ragazzini che vanno in giro a "sparare" per festeggiare il compleanno

Ignorando il coprifuoco serale, sono andati in giro per il quartiere a sparare con una pistola scacciacani. Tutto questo perché dovevano festeggiare il compleanno di una di loro, almeno così hanno detto. Quattro ragazzini - un giovane di 18 anni e tre ragazze di 16, 18 e 19 - sono stati denunciati nella notte tra martedì e mercoledì dalla polizia con le accuse di procurato allarme ed esplosioni pericolose dopo essere stati sorpresi a far festa per le strade della Barona a Milano.

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando la centrale operativa del 112 ha ricevuto molte segnalazioni dai residenti di zona che spiegavano di aver sentito distintamente dei colpi di pistola esplosi nei pressi dei condomini. Gli agenti della volanti sono così arrivati in via Adami, una traversa di viale Famagosta, e hanno subito notato il gruppetto all'interno del cortile di un palazzo. Alla vista dell'auto della polizia, il 18enne ha gettato via la pistola, che è poi stata recuperata dai poliziotti ed è risultata essere una Glock scacciacani.

I giovani sono quindi stati immediatamente fermati e due delle ragazzine hanno confessato che la bravata era nata per festeggiare il compleanno di una di loro. I quattro, oltre ad essere stati denunciati, sono anche stati multati con sanzioni da 400 euro ciascuno per non aver rispettato il coprifuoco imposto dalle norme anti coronavirus.