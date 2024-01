Spari contro stabilimento Callipo, "il re del tonno": "È un avvertimento per il pizzo"

Una nuova intimidazione ai danni della nota azienda agroalimentare "Callipo" si è verificata nella serata di sabato 13 gennaio, quando alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro lo stabilimento di San Pietro lametino, nella zona industriale di Lamezia Terme, dove la Callipo lavora il tonno prima di essere inscatolato.

All'interno del magazzini era presente in quel momento una guardia giurata, che ha dato l'allarme alle forze dell'ordine. Mentre sull'accaduto indagano carabinieri e polizia, Filippo Callipo, titolare dell'azienda e in passato candidato alla presidenza della regione Calabria non ha dubbi: "Queste azioni sono segnali di avvertimento per dire che bisogna raggiungere un accordo con chi comanda nella zona per chiudere un “patto” sul pagamento del pizzo". A cadenza regolare, infatti, la sua azienda è oggetto di intimidazioni da parte della criminalità organizzata locale.

"Nessuno mi ha chiesto soldi o altro, aspettano che sia io a contattarli", ha spiegato Callipo all'Agi, "ma" - prosegue -. io conosco un'unica strada: quella che porta alla stazione dei carabinieri o al commissariato di Polizia per denunciare. Così ho fatto tutte le altre volte che ho subito un danneggiamento".

L'impianto di videosorveglianza disattivato

"Ciò che mi dà più fastidio - spiega l'imprenditore - è constatare che la zona è fornita di un moderno sistema di telecamere di videosorveglianza che, però, non funziona essendo stato manomesso a seguito di alcuni furti. L'impianto resta disattivato anche a causa del fatto che l'ente che lo gestisce non ha i soldi necessari per la manutenzione".

"Noi andiamo avanti - afferma - anche se bisognerà necessariamente affrontare la situazione sulla base delle nuove difficoltà e dei nuovi costi per la sicurezza. Un episodio del genere, comunque, non può certo essere ignorato, anche se ci crea disturbo e comporta una certa preoccupazione".

Numerose le parole di solidarietà arrivate da esponenti della politica e dell'imprenditoria.