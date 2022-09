Undici colpi di pistola contro 17enne: "punito" per fedeltà a clan rivale

Svolta nelle indagini sul ferimento a colpi di arma da fuoco di un ragazzo di 17 anni e una ragazza avvenuto lo scorso 31 luglio ad Acerra (Napoli). La polizia ha arrestato un 19enne, con l'accusa di tentato omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, aggravati dal metodo mafioso.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il 19enne, a bordo di uno scooter guidato da un'altra persona, alla presenza di numerosi giovani, avrebbe esploso 11 colpi d'arma da fuoco ferendo un ragazzo 17enne e una ragazza. Dalle indagini è emerso che l'obiettivo dell'agguato sarebbe stato soltanto il giovane. Un'azione compiuta per vendetta, per punire la vittima per la fedeltà manifestata al clan contrapposto a quello dei Terracciano-Tedesco.