Armato di pistola, si barrica in casa e inizia a sparare

Panico oggi a Napoli, nella zona di Chiaiano. Sono stati segnalati degli spari e poco dopo si è scoperto che un uomo si era barricato nella sua casa e aveva iniziato a esplodere colpi di arma da fuoco.

Sul posto sono arrivate diverse pattuglie della polizia. Gli agenti hanno messo in sicurezza la zona e hanno fatto irruzione, bloccando e fermando l'uomo. Al momento non si conosce l'identità dell'uomo così come restano da ricostruire i motivi del gesto. Fortunatamente non ci sono feriti.