Suonano al campanello di casa e sparano a padre e figlio

Avrebbero suonato al campanello di casa fingendosi poliziotti per poi esplodere diversi colpi di arma da fuoco contro un uomo di 44 anni e il figlio di 16. I fatti sono avvenuti intorno alle 12.30 in via Greccio a Nettuno, in provincia di Roma. Secondo le prime informazioni il 44enne, di origini pugliesi, era sottoposto agli arresti domiciliari. Ad aprire sarebbe stato però il figlio 16enne che ora si trova in ospedale in condizioni critiche. Il ragazzo, riferisce RomaToday, sarebbe stato raggiunto da almeno due colpi di pistola alla testa ed al torace. Poi è stata la volta del papà, anche lui ferito a colpi di arma da fuoco.

Le condizioni dei due feriti

Il ragazzo è stato trasportato in elisoccorso al Bambin Gesù dove si trova ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato soccorso e portato all'ospedale di Anzio. I due finti poliziotti si sono poi dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Nettuno e gli investigatori della squadra mobile. Gli autori dell'aggressione sono ancora in fuga. Le indagini della polizia sono solo all'inizio.