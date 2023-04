L'assalto al centro commerciale con una motosega: un vigilante spara

Volevano forzare l'ingresso del centro commerciale Roma est e ripulire una serie di negozi, tentando un assalto armati di motosega. Un colpo ben studiato, tanto che si erano presentati con due auto e un furgone per caricare la merce. La banda, però, non aveva fatto i conti con le guardie giurate che una volta sentito il sistema d'allarme sono intervenute: una di loro, per mettere in fuga i ladri, ha sparato tre colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio.

È quanto successo intorno alle due del mattino di lunedì 24 aprile, nel centro commerciale di via Collatina, nella capitale. La banda, composta da almeno sei persone italiane, per guadagnarsi la fuga ha preso a calci e pugni la guardia giurata che aveva sparato. Entrati in auto, i sei sono spariti lasciando per terra la motosega che avrebbe dovuto aprire le porte del centro commerciale e il furgone portato lì per caricare la merce da rubare.

Tracce utili secondo la polizia di Stato, che indaga con gli agenti del reparto Volanti e del distretto Prenestino. Sul posto è intervenuta anche la squadra della scientifica, proprio per analizzare i reperti e le eventuali impronte lasciate. Nel frattempo chi indaga ha anche acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. Ora è caccia alla banda.