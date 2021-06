Spari in strada: uccisi due bambini e un anziano

Tragedia ad Ardea, cittadina vicino Roma, dove due bambini di 5 e 10 anni e un anziano 74enne sono stati uccisi con dei colpi d'arma da fuoco, come ricostruisce RomaToday. Gli spari poco dopo le 11 di stamattina in via degli Astri, nel consorzio Colle Romito. Decine le chiamate impaurite al 112 che ha attivato subito i primi soccorsi. Una corsa disperata contro il tempo, poi la morte dell'anziano, deceduto in strada dopo un disperato tentativo di rianimazione. Soccorsi in gravissime condizioni, sono poi morti anche i due piccoli, due fratellini.

Spari in strada ad Ardea vicino Roma: uccisi due bambini e un anziano

L'anziano e i due bambini sono stati raggiunti dai colpi di arma da fuoco mentre erano in un parco pubblico. I fratellini stavano giocando a pochi metri dalla loro casa, l'anziano passava in bici. A sparare sarebbe stato un 34enne con problemi psichici, colpito da un raptus omicida, che si è poi barricato in casa. Immediata la caccia all'uomo da parte dei carabinieri delle compagnie di Anzio e Pomezia che hanno cominciato a battere palmo a palmo l'area del comune della provincia di Roma per poi trovarlo in casa dove si è barricato. Sul posto hanno operato i carabinieri del Gis (Gruppo intervento speciale), militari negoziatori e una squadra dell'Api del comando provinciale di Roma. Dopo alcune ore e un'opera di negoziazione, i carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento abbattendo la porta d'ingresso. L'uomo è stato trovato morto nell'abitazione dove si era barricato. Secondo le prime informazioni si sarebbe suicidato.

"Ho ricevuto ora una telefonata che non avrei mai voluto avere, il Direttore Sanitario dell’Ares 118 mi ha appena comunicato che i medici soccorritori stanno facendo la constatazione di decesso per entrambi i bambini. Il primo a non farcela è stato il più piccolo, poi purtroppo è mancato anche il secondo bambino - il cordoglio dell'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Gli operatori intervenuti sul posto hanno impiegato tutti gli sforzi possibili per salvare le vittime con ripetuti tentativi di rianimazione, ma la situazione è apparsa fin da subito compromessa. Sono profondamente scosso per l’accaduto ed esprimo tutto il mio rammarico e le più sentite condoglianze ai familiari e all’intera comunità di Ardea che oggi vive un terribile lutto per questa tragedia".

"Sono stato sul posto e la situazione in questo momento è sotto il controllo delle forze dell'ordine - ha detto all'Ansa il sindaco di Ardea, Mario Savarese -. Mi rattrista enormemente quanto è successo. Tutte le persone coinvolte sono residenti del consorzio, compresa la persona che ha sparato. Ho fornito tutte le indicazioni necessarie ai carabinieri".