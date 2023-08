Sparatoria in sala giochi: ragazzo di 24 anni in ospedale

Agguato in una sala giochi a Napoli. È successo nella notte tra il 21 e il 22 agosto, dove un 24enne è stato raggiunto da diversi proiettili.

L'assalto è avvenuto in un locale di via Livio Andronico, nel quartiere Soccavo. Due uomini, volto coperto e armi in pugno, sono entrati e hanno sparato colpendo il 24enne. Mentre i due fuggivano, veniva allertato il 118. La vittima è stata soccorsa ed è ricoverata all'ospedale San Paolo con ferite alle gambe e a un braccio.

Nella sala giochi sono stati sequestrati due bossoli calibro 9 e un'ogiva. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

