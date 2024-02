Uomo si barrica in casa e spara dalla finestra

Panico oggi, 23 febbraio, a Napoli. Un uomo si è barricato in casa in via Al chiaro di luna, nel quartiere di Ponticelli, e ha iniziato a sparare dalla finestra. Non ci sarebbero feriti. Nella zona sono accorse diverse auto della polizia e un negoziatore ha cercato di instaurare un contatto con l'uomo, che è stato poi bloccato. Si tratta di un cinquantenne. Non sono chiari i motivi del gesto.

Quanto accaduto porta alla mente la tragedia di San Giovanni a Teduccio dell'otto settembre, quando Pasquale Pinto ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita.