Lite al parco, poi torna e fa fuoco: colpite due persone

Due uomini feriti a colpi di pistola a l'aggressore in fuga. Un duplice tentato omicidio scuote la comunità di Uta (Cagliari). Nella notte tra mercoledì e giovedì un 46enne e un 36enne sono stati feriti raggiunti da alcuni proiettili mentre si trovavano nel parco urbano S'Olivariu. Il 46enne è stato ferito a un ginocchio, mentre il 36enne al volto e all'addome. Soccorsi, sono ricoverati all'ospedale Brotzu di Cagliari ma non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, i due avrebbero avuto una discussione con un altro uomo e poi sono andati a sedersi su una panchina. Dopo qualche minuto, il rivale sarebbe tornato al parco armato e avrebbe esploso cinque colpi di pistola contro i due per poi dileguarsi. Le indagini sono alle battute iniziali e si lavora per identificare l'aggressore.

