Spedizione punitiva in ospedale: coppia pestata a sangue dopo un rimprovero

È una vera e propria spedizione positiva quella andata in scena ieri pomeriggio all'ospedale San Camillo di Roma dove un uomo e una donna sono stati aggrediti e picchiati a causa di un banale rimprovero, a cui è seguito un animato diverbio. Ma per raccontare i fatti è necessario un passo indietro. Tutto è iniziato intorno alle 10 del mattino circa, come racconta RomaToday. In una palazzina che incrocia con viale Guglielmo Marconi, una coppia di due giovani ha notato un ragazzo armeggiare con i contatori elettrici condominiali, il tutto senza alcun titolo. I due sono intervenuti per farlo desistere, ma l'uomo avrebbe reagito male. Ne è nata una colluttazione interrotta dall'arrivo dai carabinieri, allertati da alcuni passanti. Il ragazzo è stato identificato come un abitante del campo rom di vicolo Savini, mentre la coppia ferita è stata accompagnata dai militari all'ospedale San Camillo. Nella colluttazione è rimasto ferito anche il giovane sorpreso nel condominio che è stato poi medicato per un trauma cranico con cinque giorni di prognosi.

La vicenda però non finisce qui. Poco dopo, intorno alle 13:30, al San Camillo arriva un gruppo di 25 persone con lo scopo di ottenere vendetta. Provano a fare irruzione all'interno, senza però avere successo. L'aggressione scatta un paio d'ore dopo, quando la giovane viene dimessa. La ragazza viene accerchiata da una ventina di persone fuori dal pronto soccorso: il branco la picchia, prendendola per i capelli e colpendola alla testa.

Altre cinque persone, nel frattempo, riescono a entrare a caccia del fidanzato della giovane. A quel punto i carabinieri intervengono in massa e i venticinque componenti del branco si dileguano. La donna ferita ne avrà per sette giorni; più grave il compagno che ha riportato fratture al volto e alle costole e ha ricevuto una prognosi di 30 giorni.

Sul fatto e sulla spedizione punitiva ora indagano gli investigatori dell'Arma che hanno ascoltato già diversi testimoni e acquisito alcune immagini delle telecamere di sorveglianza.