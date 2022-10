Follia in autostrada: protesta con maxi-cartello, sperona la polizia e si taglia in diretta social

Scene di ordinaria follia domenica sulla A28 nel tratto tra Sacile (Pordenone) e Portogruaro (Venezia). Sperona due pattuglie e si ferisce in diretta social: la protesta nei dintorni di Portogruaro. Una giovane donna che lavora per un colosso dell'ecommerce e ha migliaia di follower su Instagram è stata fermata nei pressi di Godega di Sant’Urbano (Treviso): viaggiava in autostrada con un cartello di protesta appeso al retro della macchina.

Già nella mattinata erano arrivate segnalazioni di un’auto che procedeva a passo d’uomo in corsia di sorpasso, con il lunotto posteriore completamente coperto da un cartello di protesta con targa illeggibile. La donna, 26 anni, di nazionalità bulgara, denunciava con il cartello appeso al lunotto posteriore di vivere e lavorare in condizioni di grave marginalità e attaccava, in modo non particolarmente chiaro, il mondo politico.

Gli agenti hanno intimato alla donna di fermarsi, ma lei ha cercato di speronarli. C'è stato un breve inseguimento, e infine l'automobilista è stata bloccata. Anche dopo l’inseguimento (trasmesso dalla giovane in diretta social) quando gli agenti sono riusciti a bloccarla, la donna ha avuto reazioni incontrollate, provando (e in parte riuscendo) a procurarsi ferite autoinflitte. È stato necessario chiamare l'ambulanza e trasferirla in ospedale per prestarle le cure del caso.