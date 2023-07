Folle aggressione in ospedale: picchia un medico e gli spezza la gamba

È stato arrestato il 56enne che mercoledì 19 luglio aveva aggredito un medico al Policlinico di Milano, picchiandolo e spaccandogli una gamba con un calcio. Nella serata di martedì 25, i carabinieri della compagnia Duomo hanno messo ai domiciliari l'uomo eseguendo il provvedimento deciso dal giudice per l'indagine preliminare. Il 56enne - residente a Villasanta, in Brianza, invalido civile al 100% e in cura presso il Cps di Monza per disturbi del comportamento - è accusato di lesioni personali gravi a personale sanitario.

Vittima del violento pestaggio era stato il direttore medico di presidio, un 33enne che stava assistendo la madre dell'uomo, ricoverata al Policlinico, e che a causa dell'aggressione ha riportato una frattura del femore della gamba destra in tre punti. Il dottore era stato subito sottoposto a un intervento chirurgico nel suo stesso ospedale.

Già mercoledì scorso i militari avevano fermato il 56enne: a seguito delle indagini per ricostruire con precisione la vicenda per lui è scattato l'arresto. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, quando le sue pretese che la madre venisse dimessa dal reparto di medicina ad alta intensità di cura erano state respinte, avrebbe avuto uno scatto d'ira, insultando il personale sanitario presente e il medico intervenuto in sua difesa, per poi passare alle botte.

