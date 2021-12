Tragica luna di miele: precipita dal ponte sotto gli occhi del marito

Doveva essere un momento di gioia, un viaggio romantico da ricordare per tutta la vita e invece ha avuto un esito tragico. Una giovane sposa americana in lunga di miele a Roma è precipitata dal parapetto di uno dei ponti che attraversare il Tevere a Roma sotto gli occhi del marito. Ora è in ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

L'incidente è avvenuto nella notte del 22 dicembre. Dopo una giornata passata a visitare le bellezze di Roma, la coppia stava rientrando al proprio albergo a Trastevere. La donna, un 33enne di New Orleans, si era seduta sul parapetto di ponte Principe Amedeo Savoia Aosta dando le spalle al fiume quando a un certo punto ha perso l'equilibrio ed è caduta nel vuoto per diversi metri, precipitando sulla banchina del Tevere.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, con un'ambulanza del 118. La donna è stata trasportata. La vittima è stata trasportata all'ospedale San Camillo dove è stato sottoposta ad un delicato intervento chirurgico a cause delle fratture mutliple scomposte causate dalla caduta.

Il marito, 35 anni, è in stato di shock. Gli agenti del commissariato Trastevere, intervenuti insieme agli agenti delle volanti, lo hanno ascoltato per capire che cosa è successo e indagano sulla caduta. Sul posto per svolgere i rilievi anche gli uomini della scientifica della questura di Roma.