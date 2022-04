Sposa in viaggio di nozze litiga col marito e rischia di cadere nel vuoto

Sposa in viaggio di nozze rischia di cadere nel vuoto. Si stava sporgendo pericolosamente oltre il parapetto in ferro che si affaccia sulla gravina di Matera, una sorta di canyon tipico della zona. La donna era in stato di agitazione per aver litigato con l’uomo con cui si era appena sposata. Stava girando in una piazza della cittadina. Le sue intenzioni non erano chiare. Quel comportamento ha alzato l’allerta della polizia, che, di passaggio, avevano notato la donna.

Gli agenti sono intervenuti subito perché quel punto è molto noto per essere luogo nel quale in passato si sono verificati suicidi. I poliziotti si sono avvicinati, hanno parlato con la donna, scoprendo che era in viaggio di nozze e l’hanno allontanata dalla balaustra. Lei, dopo essere stata riportata alla calma e aver preso coscienza della gravità della situazione, ritenuta dagli agenti di estremo pericolo, ha ringraziato la volante.