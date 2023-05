Spruzzano spray al peperoncino, panico in metro

Bruciore agli occhi e alla gola, il respiro che diventa affannoso e decine di persone che scappano. Scene di panico martedì sera alla stazione San Giovanni della metropolitana di Roma, che è stata chiusa per ragioni di sicurezza.

Come si legge su RomaToday, intorno alle 19 di ieri in tanti hanno iniziato ad avere fastidi agli occhi e alla gola e difficoltà respiratorie. Si è scatenato il fuggi fuggi generale. Atac, che gestisce il servizio, è stata costretta a chiudere la stazione che funge da snodo tra linea A e linea C.

Alle 19.10 l'allarme che ha raggiunto le forze dell'ordine. Una fuga di gas, si è pensato. Immediato l'intervento di carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze. Perdita di gas che in realtà non c'era e non c'è mai stata. Pochi minuti e il "mistero" si è fatto meno fitto. Tanti infatti i testimoni che hanno raccontato di due persone che litigavano tra loro. Uno scontro con uno dei due che ha tirato fuori lo spray al peperoncino. Spruzzato contro il contendente, la sostanza si è dispersa tra i corridoi pieni di pendolari in uscita, causando una sorta di nube e quindi occhi irritati e difficoltà respiratorie. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere interne alla stazione per individuare i responsabili. La stazione è stata chiusa fino alle 20.30. Oltre un'ora e trenta di chiusura quindi, ma soprattutto momenti di paura al culmine della solita giornata difficile per chi usa i mezzi pubblici a Roma.