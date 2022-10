Spray al peperoncino a scuola, alunni intossicati

Paura oggi 20 ottobre 2022 in una scuola di Milano, dove alunni e personale hanno manifestato i sintomi di un'intossicazione ed è stato necessario l'intervento del personale sanitario del 118. All'origine del problema, con ogni probabilità, uno spray al peperoncino spruzzato nell'ambiente.

L'allarme è scattato poco dopo le 11 nell'istituto di via Carlo Amoretti, zona Quarto Oggiaro. Sono intervenute 7 ambulanze e 3 automediche dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Mobilitati anche i vigili del fuoco del Nbcr (Nucleare, biologico, chimico radiologico). Delle 37 persone soccorse, 18 avevano "sintomi lievi da intossicazione e bruciore alla gola". I pazienti hanno tutti tra i 14 e i 19 anni, tranne due donne di 33 e 57 anni. In sei sono finiti in ospedale, nessuno in gravi condizioni: tre al Buzzi e altrettanti al Niguarda.