Avvistato lo "Grande squalo bianco", anzi no: "Impossibile capirlo". Il video è virale

Un video di quello che sembra uno squalo bianco girato a largo delle coste di Livorno è diventato virale in poche ore nelle chat WhatsApp e sui social. Nelle immagini, girate da una barca di pescatori a pochi metri di distanza dall'esemplare, si capisce che l'animale fa parte della famiglia dei Lamnidi, per definizione i pesci predatori viventi più grandi della Terra. Non è ancora certo però fosse uno squalo bianco: le ipotesi sono diverse.

Lo squalo avvistato al largo della costa di Livorno: il video

Come scrive LivornoToday, è più probabile si tratti di un Mako, di dimensioni ampie, ma forse anche uno Smeriglio o uno squalo grigio. Non si tratta di pesci così impossibili da incontrare nel Mar Tirreno. "Di certo non deve stupire - spiega il biologo della pesca Fabrizio Serena, ricercatore associato del Cnr di Mazara del Vallo e coordinatore del programma di monitoraggio piano di conservazione degli elasmobranchi del Mar Mediterraneo e del Mar Nero -. Incontrare una verdesca è senz'altro più frequente, ma in questo caso non è possibile affermare con certezza di quale esemplare si tratti. C'è un momento del video dove si vede una parte di dorso ed è quello che mi porta a pensare che per caratteristiche possa essere un Mako, grande, con il muso affusolato, diversamente dallo squalo bianco che è più largo e lo smeriglio che è più tozzo. Di sicuro c'è che si tratta di un esemplare che appartiene alla famiglia dei Lamnidi".

Per Serena infatti sono esemplari "che possono trovarsi anche non lontano dalla costa, come in questo caso. In genere scappano a meno che non ci sia un comportamento dell'uomo diverso, o che ci sia un'intensa pasturazione in corso. Sono pericolosi? Sì, ovviamente". Non c'è dunque la certezza di che tipo di esemplare sia. "Nel programma di monitoraggio - spiega quindi Serena - l'ho infatti classificato come non definito". Nelle nostre acque, come detto, capita di avvistarli. Sia nell'area delle Secche delle Meloria che più a sud di Vada. Si vedono poco, sono evasivi, e dalle immagini del video non è possibile classificarli con esattezza. Intanto nella giornata di oggi mercoledì 21 giugno la capitaneria di porto ha diffuso una circolare che invita a dare informazioni, compresi foto e video, in merito al presunto avvistamento, sottolineando di prestare la massima attenzione durante la balneazione o altre attività turistico ricreative.