Avvistato un grande squalo bianco a largo della costa: è un esemplare di cinque metri

Uno squalo bianco è stato avvistato in mare da un gruppo di pescatori che hanno scattato delle fotografie, testimoniando così la presenza di uno degli animali più temuti degli oceani, a poche miglia dalla costa italiana. Le foto sono poi state analizzate dagli esperti, che hanno confermato come i lineamenti del pesce confermano che si trattasse proprio del predatore marino.

Come riporta anche GenovaToday, il fatto è avvenuto nel mar Ligure, al largo di Imperia, dove un peschereccio si è imbattuto nella pinna del famigerato squalo bianco: il più grande pesce predatore che esista al mondo e che in passato è stato protagonista della cinematografia come uno dei più pericolosi e spaventosi “mostri” del mare. Adesso proprio quell’animale è stato visto nei pressi delle acque liguri. I pescatori hanno scattato delle foto e la notizia è stata poi riportata su Facebook dall'associazione ligure di Meteorologia Limet: "Sembra proprio che pochi giorni fa il peschereccio Ilde II si sia imbattuto, a largo di Imperia, in un Carcharodon carcharias, altrimenti noto come grande squalo bianco. A raccontare il fatto è Carlo Auditore, che si trovava a bordo del peschereccio: un pesce spada aveva appena abboccato all'amo, quando il predatore è arrivato e lo ha azzannato, facendolo a brandelli".

Secondo quanto ricostruito dagli esperti meteorologi, l’esemplare sarebbe lungo almeno 5 metri. "Precisiamo - conclude Limet - che lo squalo bianco è sempre stato presente nel Mediterraneo: in particolare è documentata un’area di riproduzione tra Sicilia, Malta e Tunisia. Non sono però insoliti sconfinamenti più a nord".