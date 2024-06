Vedono uno squalo mentre fanno il bagno: paura in spiaggia

Allarme squalo nel Mar Ligure, poi rientrato. Paura tra i bagnanti a Marinella di Sarzana, in provincia di La Spezia. Di fronte alla costa, davanti a uno stabilimento balneare, è stata avvistata la pinna di uno squalo verdesca, conosciuto anche come squalo azzurro. Il bagnino dello stabilimento ha messo subito in sicurezza la spiaggia, ha fatto allontanare i bagnanti dall'acqua e poi ha allertato gli uomini della capitaneria di porto di Foce del Magra con sede a Fiumaretta.

Il personale della capitaneria ha seguito lo squalo lungo un metro e mezzo che si stava aggirando tra la scogliera davanti al lido. Dopo qualche minuto, l'esemplare si è allontanato e i bagnanti sono potuti tornare tranquillante in acqua, domenica mattina (16 giugno).

La verdesca, conosciuto anche come squalo azzurro, è uno squalo appartenente alla famiglia Carcharhinidae che abita acque profonde temperate e tropicali in tutto il mondo. Predilige temperature più fredde e può migrare attraverso lunghe distanze. Ha un corpo snello, pinne pettorali allungate e strette, mentre le altre sono corte e appuntite. Non è pericoloso per l'uomo, secondo gli esperti.