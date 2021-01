Il camionista che ha staccato a morsi un dito a un vigile

L’autotrasportatore era stato fermato durante un normale controllo stradale, poi la reazione violenta. Lui è stato arrestato, l’agente della locale è in ospedale

Era stato fermato per un controllo e per tutta risposta ha reagito staccando con un morso la falange di dito al vigile che gli aveva chiesto i documenti. Follia a Cremona. Protagonista un camionista greco, arrestato.

Secondo una prima ricostruzione, nella tarda mattinata di oggi una pattuglia della polizia locale di Cremona stava effettuando un normale controllo stradale in via Mantova quando ha fermato l’autotrasportatore. I vigili gli hanno chiesto, come da prassi, di esibire i documenti ma a quel punto c’è stata l’assurda e violenza reazione del camionista.

L’uomo ha infatti reagito prima con violenza, poi si è scagliato contro il vigile. Nella colluttazione che ne è nata, il camionista si è avventato sull’agente e gli ha staccato di netto la falange di un dito con un morso.

Il camionista è stato arrestato con l’accusa di lesioni gravi. L’agente della locale aggredito è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto e trasportato in ospedale. Il vigile si trova al momento sotto osservazione nel polo sanitario cittadino.